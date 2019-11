Boek toont de échte James Ensor

Drie auteurs hebben een collectie postkaarten die Ensor schreef aan zijn zus op de kop getikt. Ensor was meestal in zijn thuisstad, maar als hij al eens weg was, schreef hij vooral over zijn zorgen aan zijn zus. Zorgen over zijn stad Oostende, over geld en over gezondheid. Tussen 1918 en 1935 schreef hij vaak tot twee keer per dag een briefkaart aan zijn zus Marie. In "À Ma Chère Soeur" zijn ze nu in een prachtige uitgave gebundeld.

155 briefkaarten zijn mooi bewaard. Ensorkenners Herwig Todts, Norbert Hostyn en Johan Van Roose hebben ze allemaal onderzocht. Over de schilder en zijn thema’s is veel geweten, maar over wat hem daarnaast bezighield als mens, is Ensor vaak een raadsel. Het nieuwe boek is daarom interessant.

Moeilijk handschrift

Het handschrift van Ensor hoef je als lezer niet te ontcijferen. De tekst staat links in het Frans. De antwoorden van de zus zijn nooit teruggevonden. Volgend jaar zal er veel belangstelling zijn voor de kunstschilder. In Oostende opent dan onder meer een nieuw Ensorhuis.