Boek over vergeten soldaten van WO1

Dominiek Dendooven van het In Flanders Fields museum in Ieper heeft een boek geschreven over de vergeten soldaten van de Eerste Wereldoorlog.

De multiculturele samenleving was in de Westhoek 100 jaar geleden een feit. De Eerste Wereldoorlog bracht er mannen van over de hele wereld samen. Onder hen ook 150.000 Chinezen en evenveel Indiërs, meestal arbeiders in dienst van het leger. De auteur pluist uit hoe zij de oorlog beleefden, welke invloed hun verblijf had op henzelf en op de samenlevingen waar ze, in het beste geval, naar terugkeerden.

Dominiek Dendooven : “Zij hebben gezien hoe hun koloniale overheden zichzelf in hun blootje gezet hebben. En dat nemen ze mee naar huis. Ze denken: ‘Die mensen in het Westen hebben een technische voorsprong maar wat betreft hun beschaving of spiritualiteit, daar moeten we geen voorbeeld aan nemen.”

Afkeer tegenover het Westen

De oorlog heeft zo ook mee gezorgd voor de dekolonialisering of de afkeer tegenover het Westen.

Volgens de auteur was ook de taalbarrière vaak een uitdaging. Handelaars in Poperinge leerden zelfs Chinees om klanten te lokken maar toch waren er vaak misverstanden. “Een Britse officier riep bijvoorbeeld tegen Chinese arbeiders: ‘Lets go!’ Maar go is het Chinese woord voor hond. Dan voelden de Chinezen zich beledigd en weigerden ze te gaan werken.”

Het boek ‘De Vergeten soldaten van de Eerste Wereldoorlog’, is uitgegeven bij EPO.