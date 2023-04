Boek over strandcabines: geschiedenis sinds 18de eeuw

Met de start van het strandseizoen is een nieuw boek verschenen over de geschiedenis en de cultuur van de strandcabine. Vanaf vandaag ligt het gratis in de toeristische infopunten aan de Middenkust. De geschiedenis van de strandcabine begint al in de 18de eeuw. Ook vandaag blijven ze populair.

Niets biedt meer zomergevoel dan een strandcabine. De cel kusterfgoed heeft nu de hele geschiedenis - die al honderden jaren teruggaat - verzameld in een nieuw boek. Het staat bol van rituelen, attributen en verhalen over meer dan 100 jaar badkar- of cabinegeschiedenis.

Populair

"Dat gaat over honderden en zelfs duizenden cabines langs onze kust. Hele families blijven generaties na generaties diezelfde plaats huren", zegt Bart Plasschaert van de cel kusterfgoed Middenkust. En zo ontstaat een soort straat op het strand met echte cabineburen en mensen die elkaar enkel maar in de zomer tussen de cabines zien.

In Oostende staan er ruim 700 strandcabines. In Middelkerke meer dan 1000 en ze blijven populair. In Knokke-Heist bleek onlangs dat er een wachtlijst is met meer dan 8.000 mensen die een cabineplaats willen huren om er deze zomer met volle teugen te genieten.