Boek over Guido Reybrouck voorgesteld

Vrijdag werd het boek over de voormalige wielrenner Guido Reybrouck voorgesteld: de ellende van een wielerlegende.

De jaren zestig en zeventig waren de hoogdagen van het Belgische wielrennen. Ronkende namen als Eddy Merckx, Rik Van Looy en Roger Devlaeminck wonnen zowat alles wat er te winnen viel. De prestaties van Guido Reybrouck raakten daardoor wat ondergesneeuwd, maar dat is onterecht als je zijn palmares bekijkt.

Hij was prof van 1964 tot 1973. Met succes want hij won drie keer Parijs-Tours, de Amstel Gold Race, Kuurne-Brussel-Kuurne, het nationaal kampioenschap en verschillende ritten in de grote rondes.