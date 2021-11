Boek over drie merkwaardige jonge mensen uit WO 1

Twee van hen overleefden de oorlog niet. Toch blijven ze stuk voor stuk voortleven, vooral ook omdat ze elk een droom hadden die ze hoe dan ook wilden najagen, zegt de schrijver.

Eén van de personages is Werner Voss. Hij was een 20-jarige succesvolle jachtpiloot die tijdens de slag van Passendale in 1917 is neergehaald. Hij was een pionier van de luchtvaart die toen nog in z’n kinderschoenen stond, een soort testpiloot voor Fokker, de grote fabrikant van de vliegtuigen van de Duitsers. Hij rust nu in het Kameradengraf in Langemark.

Nellie Splinder was dan weer een Britse verpleegster uit Yorkshire. Ze draaide mee in een veldhospitaal tijdens de gruwelijke Slag van Passendale. Nellie was 26 toen ze door een granaatscherf werd getroffen. Ze ligt nu op Lijssenthoek in Poperinge begraven tussen 12.000 mannen. Geert Spillebeen: "Ze is veel te jong gestorven en dat is eigenlijk de boodschap van alle mensen die hier begraven liggen. Altijd veel te jong, altijd iemands kind. Ook Nellie Splinder."

Drie opmerkelijke figuren

Een ander verhaal gaat over Francis Pegahmagabow, die opgroeide in een indianenreservaat in Canada. Hij werd een gevreesde sluipschutter en een oorlogsheld. Geert Spillebeen: "Hij leeft na de oorlog als oorlogsheld in armoede maar hij heeft zijn rug gerecht en werd uiteindelijk het opperhoofd van z’n volksstam. Maar meer dan dat, eigenlijk ook de politieke onderhandelaar om de rechten van alle Noord-Amerikaanse inheemse mensen te verdedigen."

Geert Spillebeen heeft het verhaal van deze drie opmerkelijke figuren gebundeld in een boek met als titel 'Zeventien'. Wat verwijst naar 1917, het jaar van de slag bij Passendale. Het is uitgegeven bij Bibliodroom.