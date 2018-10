Boek met blanke 'zwarte piet'

Sinterklaas is nog veraf, maar sinds gisteren ligt er een nieuw Sinterklaasboek in de winkel. Illustrator en auteur Gerda Dendooven schreef een boek dat komaf moet maken met de ‘zwarte’ Zwarte Piet.

Gerda Dendooven die uit Marke afkomstig is, schreef het boek op vraag van het Minderhedenforum en de vzw Leca, die zich bezighoudt met cultuur van alledag. Ze willen een 'Zwarte Piet' naar voren brengen die rekening houdt met de gevoeligheden rond identiteit. Een delicate opdracht, want Gerda Dendooven wilde ook de mooie traditie van Sinterklaas niet zomaar overboord gooien. Uiteindelijk is het een zwart kindje dat de oplossing aanreikt en zegt dat het helemaal niet uitmaakt hoe Sint en Piet er uit zien, wat telt zijn de cadeautjes.

'Piet en Sint en het Slimme Kind' is uitgegeven bij Querido.