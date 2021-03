Boek legt oorlogsverleden van Ingelmunster bloot

‘De zeis van den Duits’, dat is de titel van het boek over Ingelmunster tijdens de bezettingsjaren van de Eerste Wereldoorlog.

Gewezen schepen Rob Kindt focust in het boek op de mensen en hun verhalen. Het is een verlengstuk van de herdenkingen van Honderd Jaar Groote Oorlog. Ingelmunster was het eerste dorp buiten de frontzone en net ook daardoor is het een apart verhaal. De Duitsers kwamen er vertier zoeken.

Rob Kindt: “De frontzone liep tot in Izegem en wij waren dus het eerste dorp waar de Duitsers zich kwamen ontspannen als ze van het front kwamen. Ze werden hier ontluisd en mochten hier genieten van ‘Wein, Weib und Gesang’ en daar maakten ze volop gebruik van. De Izegemsestraat werd de Reeperstrasse genoemd, naar de Reeperbahn in Hamburg, het hoerenkwartier. Die reputatie hebben wij nog decennialang meegesleept.”

De gewezen schepen verzamelde het materiaal voor de herdenkingen en deed er dan nog eens twee jaar onderzoekswerk bovenop. "Het gaat over hoe mensen de zeis van de Groote Oorlog al dan niet overleefden. Over hoe mensen met hun soms bescheiden verzet voor hoop konden zorgen. Over hoe een dorp door de bezetter omgeturnd wordt tot het eerste buiten zijn frontzone, over hoe de luchtvaart als nieuw wapen ook dit rustdorp in de frontzone doet belanden. Over hoe pijnlijk een bevrijding kan zijn, en hoe snel Ingelmunster, het dorp aan de Mandel, weer 'zijn kobbe recht'."

'De zeis van den Duits’ is uitgegeven bij Bibliodroom. De gemeente maakt er ook een relatiegeschenk van.