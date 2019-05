Boek "De rivalen van Merckx" voorgesteld

Een volle zaal in wielermuseum “Koers” in Roeselare gisteravond voor de voorstelling van het boek “De rivalen van Merckx”. Het is 50 jaar geleden dat Merckx voor het eerst de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Frankrijk won.

Lucien Van Impe en Freddy Maertens waren maar enkele van de opgemerkte gasten bij de voorstelling.

Filip Osselaer is auteur van het boek: 'De rivalen van Eddy Merckx pasten zich allemaal aan. Dus, als Merckx goed was en ze konden mee met Merckx, dan reden ze een goede prijs. Freddy Maertens was een schitterende sprinter. Merckx was dat minder. Dan won Freddy in de spurt. Het was allen tegen één. Wie in die tijd Merckx kon kloppen, zag zijn naam in het groot op de voorpagina van alle kranten, want Merckx zelf won 525 koersen.'