In het boek ‘Stories uit de Stal’ doen 12 veeartsen het verhaal van hun leven in de vorige eeuw. Het boek is geschreven door de Zuienkerkse schrijfster Katrien Vervaele.

Het boek doet wat denken aan de reeks Meneer Doktoor. Dierenartsen waren vroeger dag en nacht aan het werk en moesten vaak in moeilijke omstandigheden beslissen over leven en dood van dieren. Emmanuel Louf, oud-veearts uit Leke bij Diksmuide, is één van de twaalf dierenartsen die in het boek hun levensverhaal uit de doeken doen.