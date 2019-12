Boek Amenra blikt terug op 20ste verjaardag

In een nieuw boek Het Gloren blikt de doommetalband Amenra terug op zijn 20ste verjaardag. Dat is enkele maanden geleden op een opvallende manier gevierd in Menen.

De publicatie Het Gloren is "een reflectie in woord en beeld over het artistieke programma dat Amenra eind oktober samenstelde in Menen, naar aanleiding van hun 20-jarig bestaan". Een eerste luik van het boek omvat een catalogus van de door Colin H Van Eeckhout en Amenra gecureerde artistieke tentoonstelling Het Gloren. Een tweede luik gaat in op de akoestische concerten en vooral het vuurritueel De Kroone.

Schepen van cultuur Griet Vanryckegem over het boek: “Menen ademt cultuur. Dit soort artistiek hoogstaande projecten zetten onze stad op de kaart. Het prachtige boek is een must-have als aandenken aan dit indrukwekkend project.”

Het boek telt 184 pagina’s en meer dan honderd foto’s van onder meer Jeroen Mylle en Stefaan Temmerman.