Boek ‘Komt een priester bij Beëlzebub’ opgedragen aan Vangheluwe

Priester Pelkmans is het hoofdpersonage in de roman. Hij moet naar de hel omdat hij een losbandig leven heeft geleid vol misbruik. Marnix Peeters zegt dat het niet op Vangheluwe is geïnspireerd, maar hij draagt het dus wel aan hem op. Hij stuurde zelfs een exemplaar van het boek naar de abdij waar Vangheluwe verblijft.

Marnix Peeters, auteur: "Ik hoop dat Vangheluwe het leest en dat hij genoeg humor heeft om het te kunnen plaatsen. Ik hoop dat hij mij een antwoord stuurt, al was het maar om mij de huid vol te schelden, omwille van mijn goddeloze impertinentie. Ik heb overwogen om naar daar te rijden om het persoonlijk te gaan afgeven, maar dan dacht ik: no way dat iemand mij daar gaat binnenlaten. En ik vond het ook zonde van de benzine."