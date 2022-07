Bod van bijna 6000 euro voor keverwagentje van Bellewaerde

Het pretpark Bellewaerde uit Ieper en borstkankerorganisatie Think Pink slaan deze zomer de handen in elkaar. De beroemde kevers van de bekende attractie worden per opbod verkocht.

Uniek item

De kevertjesbaan van 41 jaar oud gaat na de zomer met pensioen en wordt afgebroken. Voorlopig is er een bod van 5.902 euro op het eerste wagonnetje. In totaal zijn er al 36 bieders die een kans wagen op dit unieke collector’s item. De opbrengst gaat integraal naar Think Pink.

De veiling loopt nog tot vrijdagavond 21 uur. De nieuwe eigenaar zal ook een ticket krijgen om op 6 november voor de laatste keer een ritje te maken op de kevertjesbaan.