BOAS Games in Kortrijk

66 zwemmers met een beperking hebben vandaag hun borst natgemaakt in het LAGO zwembad van Kortrijk

Tijdens de BOAS games namen ze het tegen elkaar op in alle mogelijk zwemdisciplines. Voor de organisatie van het evenement krijgt BOAS, of Belgian Organisation for Adapted Swimming de hulp van Howest Brugge. Bekijk het videoverslag hierboven.