BMW volledig uitgebrand op E40

Vrijdagavond is de auto van een koppel uit Oostende volledig uitgebrand op de E40 ter hoogte van Booitshoeke bij Veurne.

De BMW, die volgens de bestuurder net was hersteld, vatte plots vuur nadat een rood lichtje op het dashboard aangaf dat er iets niet klopte. De brandweer van Nieuwpoort en Koksijde-Oostduinkerke waren snel ter plaatse, maar konden het voertuig niet meer redden. De wagen brandde volledig uit en een grote rookpluim was van ver zichtbaar.

De twee inzittenden en hun twee honden konden tijdig het voertuig verlaten. Ze konden met hun bagage over een gracht springen en op de ventweg naast de autoweg zien hoe hun wagen volledig door de vlammen werd vernield. Door het ongeval was er korte tijd een file in de richting van Frankrijk.