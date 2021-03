Blokkade van schip in Suezkanaal heeft ook hier gevolgen

Het incident met het vastgelopen schip in het Suezkanaal in Egypte heeft grote gevolgen voor Zeebrugge.

De trafiek met het Verre Oosten ligt zo goed als stil en de haven maakt extra terreinen vrij. Zo moet er genoeg opslagcapaciteit zijn als de schepen na de blokkade weer door kunnen. Want die zullen dan allemaal tegelijk willen aanmeren in Zeebrugge.

File van 400 schepen

Het vastgelopen schip "Ever Green" is 400 meter lang en 60 meter breed en heeft meer dan 20.000 containers aan boord. Er staat intussen file van 400 schepen. Ze moeten beslissen of ze blijven wachten of rondvaren. "Concreet betekent dat tussen nu een zeven april we niks gaan voelen in de haven", zegt havenbaas Tom Hautekiet.

De Europese havens zijn nu al overladen. Na de wereldwijde COVID-crisis komt de wereldhandel langzaam weer op gang. In Zeebrugge zijn de eerste maanden 25 % meer containers behandeld in vergelijking met vorig jaar. "We zijn nu aan het kijken met de verschillende terminals wat we kunnen doen om nog wat extra capaciteit bij te zetten. Dat zijn bijvoorbeeld extra verhardingen en nog terreinen vrijmaken".