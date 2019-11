Blokkade Franse truckers veroorzaakt amper hinder

De Franse truckers hebben iets voor tien uur hun acties aan de grens in Rekkem stopgezet. Ze hadden weinig effect omdat de politie het verkeer afleidde, zegt de politie.

Franse transportorganisaties protesteerden tegen de beslissing van de Franse regering om de terugbetaling van professionele diesel te verlagen. Franse transportbonden hielden een filterblokkade aan de grensovergang, en dat zorgde eerst voor lange files. Daarom leidde de politie het verkeer af. (lees verder onder de foto)

De verschillende politiediensten werkten samen om het verkeer om te leiden. Het was de eerste keer dat het verkeer werd omgeleid volgens het brexitplan. "Dat plan zorgt ervoor dat het verkeer bij grensblokkades volledig wordt omgeleid en dat geblokkeerd verkeer wordt weggeleid. Dat had als gevolg dat de autosnelweg aan de blokkades op een bepaald moment volledig leeg was. Daarom werd de actie vroegtijdig stopgezet", vertelt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse.

