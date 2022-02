Blokkade Ardo-site afgeblazen, zonder resultaat

In Ardooie is de blokkade van de Ardo-diepvriesgroentefabriek afgelopen. Vanmorgen hebben boze landbouwers de site geblokkeerd. Rond 16 uur dropen ze af, zonder resultaat. Als er tegen maandagmiddag geen akkoord is, volgen nieuwe acties.

Volgens de actievoerders wou de directie van Ardo "pas volgend jaar eens samenzitten" om het probleem te bespreken en dat zinde hen niet. Door de blokkade stonden vrachtwagens aan te schuiven.

(lees verder onder de foto)

"Faire prijzen"

De landbouwers zijn dus nog steeds boos, na de actiedag van gisteren. Ze willen eerlijke faire prijzen voor hun producten. Bart Vanneste, landbouwer: Ze willen niet plooien, ze willen niet meer heronderhandelen, ze willen wachten tot volgend jaar. Dat is te lang. We kunnen dat niet overleven. Ze duwen op de spons tot dat er geen water meer uitkomt, dus ja, je kan niet blijven duwen op een spons hé."

Danny Metsu, ABS Ieper: "Het is aan hen om te reageren. Wij hebben de tijd, zij hebben het geld. Zo gaan we door, zolang het nodig is. We zijn hier met een vijftigtal tractoren, het is wel de bedoeling dat er een aflossingssysteem komt om langer door te gaan. "

Maar rond 16 uur werd de actie toch gestopt, zonder resultaat. Als er tegen maandagmiddag geen akkoord is, volgen er nieuwe acties.

