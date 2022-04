De fruittelers in de streek hebben er een bang weekend op zitten. Maar met resultaat. Hun bloesems hebben de nachtvorst overleefd. Ze beregenden hun bloesems waardoor die een beschermend ijslaagje kregen.

Hier zie je enkele foto's van fruitteler Lambrecht Baart, uit Waregem. Die beregende z'n bloesems waardoor ze een beschermend ijslaagje kregen. Net genoeg om de bijtende vorst weg te houden van de tere knoppen. En in beeld geeft dat mooie stillevens. De fruittelers kunnen vanaf nu terug op beide oren slapen, want nachtvorst zit er de komende tien dagen alvast niet meer in.

Bekijk ook: