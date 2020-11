Bloemisten opgelucht: ze mogen openblijven

De federale overheid publiceerde vanmiddag zijn ministerieel besluit omtrent de sluiting van de niet-essentiële winkels. Bloemisten halen opgelucht adem, want zij mogen tegen de verwachtingen in openblijven.

De sector rekende op een druk weekend naar aanleiding van Allerheiligen en Allerzielen. Daarnaast start vanaf maandag ook de verstrengde lockdown, waarbij de bloemisten verwachtten dat ze ook zes weken de deuren mochten sluiten.

Het ministerieel besluit dat deze namiddag gepubliceerd werd, beslist daar echter anders over. Zo gaan we dus niet even strikt in lockdown dan in maart en april. een rist uitzonderingen werden namelijk opgesomd, die ook als essentieel worden gezien.

Naast floristen mogen garagisten herstellingen uitvoeren. Hetzelfde geldt voor fietsenmakers. Telecombedrijven en boekenwinkels blijven open, alsook doe-het-zelf zaken. De regering rekent er wel op dat alles coronaproof georganiseerd kan worden met een minimum aan sociaal contact.