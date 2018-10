Bloemist uit Kortrijk kan zijn geluk niet op

Een crowdfunding leverde hem duizenden euro’s op, en vandaag kwamen tientallen mensen speciaal naar zijn kraam aan het kerkhof Sint-Jan, om hem te steunen. En niet enkel mensen uit Kortrijk.

Wat vorige week voor hem nog een nachtmerrie leek, is nu een sprookje geworden. Een sprookje waar maar geen einde aan lijkt te komen. De crowdfunding nadert de kaap van de 17.000 euro en via een duivenveiling komt daar zeker nog eens 5.000 euro bij. Ghislain kan er schulden mee betalen, en er is nog geld over voor een nieuwe regenpomp en nieuwe banden voor zijn vrachtwagen. Maar hij wil ook delen, daarom verkoopt hij ook bloemen van zijn collega’s. In één week tijd is hij een bekende Kortrijkzaan geworden, de BK mag vanavond zelfs de aftrap geven van de match van KVK.

