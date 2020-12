Bloementapijt voor Wereldaidsdag

Op Wereldaidsdag werd op de Burg in Brugge het symbool van solidariteit gevormd met 1200 kersterren. Het bloementapijt was het werk van het West-Vlaams Regenbooghuis.

Dat is een laagdrempelig informatie- en aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met seksuele oriëntatie.

Het was een indrukwekkend zicht: een bloementapijt in de vorm en de kleur van het symbolische lintje. Het is belangrijk dat HIV onder de aandacht blijft. Vorig jaar waren 923 nieuwe diagnoses van nieuwe besmettingen. Door de coronacrisis en de stigmatisering die nog altijd leeft rond HIV besmettingen is de situatie verslechterd. Als signaal werden de kerststerren uitgedeeld. Wat overbleef, ging naar het zorg- en verplegend personeel van het AZ Sint-Jan.