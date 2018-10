Bloemenhulde aan Dodendraad

In Damme hebben leerlingen van de basisscholen een bijzondere bloemenhulde gehouden. Zij plantten honderden witte krokussen op het traject waar tijdens de Eerste Wereldoorlog de zogenaamde dodendraad liep.

Om te voorkomen dat je vanuit het bezette België het neutrale Nederland zou binnenglippen, plaatsen de Duitsers toen een elektrische grensversperring. Die dodendraad kostte aan duizenden mensen het leven.

De dodendraad werd opgericht van het Zwin in Knokke tot de voorsteden van Aken. Hij stond op Belgisch grondgebied, maar volgde niet heel nauwkeurig de grens. De grens tussen Knokke en het Drielandenpunt is bijna 450 kilometer lang. Om deze afstand wat in te korten, kwamen grote stukken Belgische grond achter de dodendraad te liggen.

De dodendraad kwam er omdat Duitse soldaten er niet in slaagden om de kilometerslange rijksgrens hermetisch af te sluiten. Veel mensen konden daardoor de grens overschrijden: vrijwilligers voor het Belgische leger, spionnen, bezorgers van clandestiene post, verzetslui, smokkelaars en vluchtelingen. Met de elektrische draadversperring werd het afsluiten van de rijksgrens geperfectioneerd.