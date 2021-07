Bloemendalezwembad Beernem gaat niet meer open

De gemeente en Farys hebben dat besloten omdat het niet langer verantwoord is om het zwembad, dat van 1972 dateert, open te houden. “De huidige problemen zijn te omvangrijk waardoor de veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden.”, aldus Jos Sypré, burgemeester van Beernem.

“We hadden uiteraard gehoopt om het Bloemendalezwembad te kunnen openhouden tot de komst van het nieuwe zwembad in sportpark Drogenbrood. Maar het zwembad is zo sterk verouderd dat het niet langer verantwoord is om er nog zoveel in te investeren.”, aldus Patricia Waerniers, schepen van sport. “Momenteel is de aanbesteding voor de bouw van het nieuwe zwembad lopende.” De Sportdienst werkt momenteel een plan uit om proactief tegemoet te komen aan de individuele zwemmers, de scholen en de verenigingen.