Bloemencorso Blankenberge nu ook met losse figuranten

Met de nieuwigheid breekt het Bloemencorso met een traditie. “Het corsoteam zoekt de geknipte persoon voor een bepaalde rol,” zegt regisseur Davy De Wolf. “We hebben figuranten uit lokale toneelverenigingen en ook jongeren met toneelervaring krijgen de kans om mee te doen. Elke figurant krijgt een kostuum dat past bij de rol. Het is een uitdaging om voor elke figurant, dansgroep en wagenbegeleider het juiste kostuum te vinden, maar we zijn er wonderwel in geslaagd.”

Ook nieuw voor de editie 2023 is het gebruik van droogbloemen. “Sinds vorig jaar focust het corso op beleving en daarmee is de stoet helemaal mee met zijn tijd,” zegt burgemeester Björn Prasse.

“Een boodschap overbrengen en mensen meenemen in het verhaal is de missie. We zien voor het eerst veel losse elementen in de stoet samenkomen. Kleine wagentjes, muzikanten op siertuilenwagens, veel figuranten en nog meer overkoepelende muziek zorgen voor een buitengewone samenhang en dus ook totaalbeleving.”

Het Bloemencorso is dit jaar op 800.000 euro.