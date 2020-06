In juni staat het vlas traditioneel in bloei en dat zorgt voor prachtige taferelen.

Veel West-Vlaamse dorpen en gemeenten kleuren dezer dagen blauw van de vlasbloempjes. Je vindt ze vooral in de Leiestreek maar bijvoorbeeld ook in De Moeren. Wie de blauwe bloempjes wil spotten, moet er wel snel bij zijn. Eén bloem bloeit amper vijf uur. Een volledig veld is zelfs al na twee weken uitgebloeid. Vroeg opstaan is dus de boodschap. Het oogsten gebeurt pas in augustus en begin september.