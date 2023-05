In 1304 was er een eerste keer een Heilig Bloedommegang in Brugge, sindsdien is deze processie rond de relikwie niet meer weg te denken uit de Brugse jaaragenda. Dat vindt ook Unesco, dat de processie heeft opgenomen in de lijst van Meesterwerken van het orale en immateriële erfgoed van de mensheid. Morgen lopen meer dan 1.700 figuranten langs 50.000 toeschouwers. Maar u kunt dus alles rustig thuis in uw zetel volgen.