Bloedonderzoek PFAS: drie kwart heeft hogere waarde dan Europese norm

"Het duurt zeven jaar tot de PFAS-waarde halveert in je bloed. Dat betekent dat het moeilijk afbreekbaar is, maar het zich wel blijft opstapelen bij verdere verspreiding van de PFAS in de grond", legt de Boer uit.

Wat kan de inwoner doen?

VZW Climaxi vraagt een groter onderzoek aan het agentschap zorg en gezondheid, en wil dat de regering de bodem laat saneren én dat er een strenger kader komt voor vergunningen. Advocate Isabelle Larmuseau: “Eerst en vooral denk ik dat de vergunningen van bedrijven die PFAS lozen moeten ingeperkt worden. We moeten er alles aan doen om de bloedwaarden niet nog hoger te brengen. Die strafrechtelijke procedures duren soms wel meerdere jaren, maar je kan wel rechtstreeks dagvaarden bij de milieustrafrechter, in plaats van bij de vrederechter. Als je als burger een schadevergoeding wil krijgen voor je geleden schade, moet je goed nadenken of je wel een procedure wil opstarten. Het kan heel lang duren, maar het zal je ook heel wat geld kosten.”

