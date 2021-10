Blitse bolides en oldtimers tijdens Zoute Grand Prix Week

In Knokke-Heist staan alles samen 430 bijzondere auto's klaar voor vier dagen bewondering door autoliefhebbers, op de Zoute Grand Prix Week. Dat event is op twaalf jaar tijd uitgegroeid tot één van de grootste voor liefhebbers van moderne auto's en oldtimers.

Waaronder heel wat unieke exemplaren, die nooit eerder aan het Belgische publiek getoond werden. Van de gloednieuwe plug-in hybrid Ferrari 296 GTB, over de authentieke Formule 1 wagens van Max Verstappen van Red Bull en Esteban Ocon van Alpine, een Bugatti EB110 SS met een ‘vanaf prijs’ van 2 miljoen euro, tot de Cadillac uit 1954 die dienst deed als ceremoniewagen tijdens het huwelijk van Koning Boudewijn en Koningin Fabiola in december 1960. Al deze wagens staan verzameld in 8.000 m2 grote tent, opgebouwd op het strand in Knokke-Heist.

De Zoute Grand Prix is trouwens een stukje groter geworden, met ook passages in Oostende en Brugge.