Blinde boogschutter Ruben Vanhollebeke pakt brons op WK

De blinde boogschutter Ruben Vanhollebeke uit Jabeke heeft op het wereldkampioenschap G-boogschieten in Tsjechië de bronzen medaille behaald. Hij won met 2-6 van de Cyprioot Misos.

Ruben Vanhollebeke kwam naar Pilzen om zijn derde wereldtitel op rij te pakken, maar daar stak de Australiër Newbery een stokje voor afgelopen vrijdag in de halve finale.

Maximaal haalbare

De West-Vlaming versloeg Christos Misos met 2-6 en pakt zo nog brons op het wereldkampioenschap, wat nog het maximaal haalbare was voor onze landgenoot. Ook de finale van het toernooi vond vandaag plaats. De Italiaan Matteo Panariello ging vlot over de Australliër Newberry en won uiteindeiljk met 0-6.

Volgend doel

Ruben Vanhollebeke heeft meteen ook een volgend doel: in Nederland wil hij in augustus zijn Europese titel verlengen tijdens de European Para Championships, een multisportevenement dat verschillende Europese kampioenschappen G-sport aan elkaar koppelt. De European Para Championsips vinden van 8 tot 20 augustus plaats in Rotterdam.