Blikvanger op Kunstroute is wandtapijt over oorlog Oekraïne

In Kortemark en deelgemeentes kan je nog tot en met Pinkstermaandag naar de jaarlijkse Kunstroute. Op zestien locaties kan je het werk zien van meer dan 80 binnen- en buitenlandse kunstenaars, van schilderijen over sculpturen tot keramiek.

In de oude bibliotheek van Kortemark zie je blauwe glaskunst uit Nederland, maar ook werk van de Oekraïnse Olga Radionova, gemaakt met textiel van Oekraïense frontsoldaten. Vorig jaar kwamen meer dan 3.000 bezoekers naar de Kunstroute. Blikvanger op deze 22ste editie is het ‘tapijt van Oekraïne’: een strook oud linnen met daarop taferelen uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het werk is intussen 16 meter lang, en blijft aangroeien.

Irma Frijlink, textielkunstenares: "Het is geïnspireerd op het tapijt van Bayeux. (historisch wandkleed uit 11de eeuw). Met aan de bovenkant taferelen over Oekraïne, de onderkant over Rusland. En daartussen zie je de dieptepunten die zich afspelen in Oekraïne. Die teken ik met de naaimachine. Mijn naald is mijn potlood en dan ontstaat het. Ik heb expres oud linnen gebruikt omdat het vlekken met zich meebrengt. Oorlog is besmeurd. Ik ga ermee door tot het eind van de oorlog. Ik hoop dat dat heel snel zal zijn."