Blikjes verboden tijdens rally's in Ieper

Opmerkelijk in het reglement is het verbod om dranken in blik te verkopen, te bezitten, te verbruiken of uit te delen in de straten en op de pleinen waar de rally voorbijkomt. Volgens burgemeester Emmily Talpe komt dit er op vraag van heel wat landbouwers, die na een rally veel blikjes terugvinden op hun akkers en weilanden. Dat is schadelijk voor de machines die deze akkers bewerken en voor de dieren die op de weilanden grazen.

Geen heksenjacht

Bij het overtreden van dit reglement kunnen er GAS-boetes worden uitgeschreven. Maar volgens Emmily Talpe is het niet de bedoeling om een heksenjacht te gaan ontketenen.

Er wordt wel gestreefd naar een uniform reglement voor alle gemeenten waar de rally’s voorbijkomen. Zodat het voor de politiediensten eenvoudiger wordt om op te treden. Want nu heeft elke gemeente een eigen politiereglement en dat kan van gemeente tot gemeente wel verschillen.