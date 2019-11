Blijde intrede Sint-Maarten in Ieper

In Ieper werd gisterenavond de intrede van de heilige Sint-Maarten gevierd.

Sint-Maarten is in het land en dat zullen ze in Ieper geweten hebben. Honderden mensen woonden de intocht van Sint-Maarten bij. De heilige man trok op zijn paard naar het centrum van Ieper, begeleid door tientallen zwarte pieten.

Tientallen kinderen hadden een verlichte biet opgehaald of gemaakt. Zoals de traditie het wil, gaan de kinderen dan met de verlichte biet van deur tot deur om snoep op te halen.