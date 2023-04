Blankenbergse pier opnieuw open

"De werken met een kostenplaatje van ruim 14,5 miljoen zijn niet draagbaar voor een lokaal bestuur, dat Vlaanderen bijna de helft subsidieert toont aan dat de renovatie van onze Pier een enorm waardevol project is aan onze Belgische kust.”

(lees verder onder de foto)

Er staat nu een lange betonnen zitbank en hier en daar staan ook nog extra banken. Het landhoofd is ook herschilderd om te beschermen tegen betonrot.

Hoewel wandelaars weer over de wandelweg kunnen flaneren, is de afwerking nog voor de komende maanden. Aan de rotonde van de Pier is de betonrenovatie achter de rug, maar moeten het paviljoentje en de oude loketgebouwen nog een likje verf krijgen. Tenslotte zal de aannemer in de komende maanden de damwanden die nog diep in het zand zitten verwijderen. Dat kan wel wat geluidshinder met zich meebrengen, al zal de aannemer die hinder tot een absoluut minimum beperken.

Lees ook: