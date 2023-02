Blankenbergse ACID opnieuw grote winnaar The Jamies Awards

Videomaker Nathan Vandergunst, ofwel Acid uit Blankenberge is tijdens de Jamies awards in Oostende opnieuw gekroond tot grote winnaar met twee prijzen. Ook actrice Ninalotte Roose uit Brugge neemt met haar team van fictiereeks 2DEZIT een Jamie mee naar huis.

Tijdens het Filmfestival in de Grote Post in Oostende zijn deze avond voor de derde keer de Jamies uitgereikt. De Vlaamse online video awards eren de beste online videomakers van het moment. Dat zijn creatievelingen die videocontent maken op YouTube, TikTok, Twitch en Instagram in uiteenlopende stijlen en genres voor een divers publiek.

Vorig jaar was Nathan Vandergunst aka Acid uit Blankenberge de grote winnaar, hij ontving zijn prijzen buiten door een coronabesmetting.

Nieuwe awards

Tijdens de gala-avond bekronen de Jamies maar liefst dertien videomakers in de categorieën: Vlog, Fictie, Lifestyle, Dans & Muziek, Comedy, Explainer, de Kastiop Award voor gamestreaming (hiermee eren De Jamies gamestreamer Kastiop die in 2020 het leven liet, red.), Videograaf en Opkomend talent.

Nieuw dit jaar zijn: Beste Business, Sociaalste creator, Quarter life achievement en Nimcel (niche internet micro celebrity)).

Ook creatief directeur Hannes Coudenys uit Kortrijk was zelf met zijn instagrammuseum The Smile Safari genomineerd als beste Business, maar die prijs is naar VTM GO gegaan.

West-Vlaams talent

Daarbovenop stemt het publiek samen op De beste content creator van het jaar en De beste video van het jaar. De beide publieksprijzen werden vorig jaar in ontvangst genomen door YouTuber Acid, die nu opnieuw twee van zijn drie nominaties in de wacht sleept. Hij wint de prijs van Beste Vlog en Beste Content Creator. Samen met Jonatan Medart is hij de grote winnaar. Al kon de YouTuber vanavond zelf niet aanwezig zijn.

Dat er ook in West-Vlaanderen videotalent zit, is duidelijk. Maar liefst twaalf West-Vlamingen waren genomineerd. Al zijn het enkel Acid uit Blankenberge en Ninalotte Roose (hoofdrolspeelster in fictiereeks 2DEZIT (Jamie voor Beste online fictie) en gekend uit de film Bittersweet Sixteen, red.) die prijzen mee naar huis nemen.

Bekijk hier de West-Vlaamse genomineerden en uiteindelijke winnaars:

Beste vlog : Acid uit Blankenberge / winnaar: Acid

: Acid uit Blankenberge / winnaar: Acid Beste lifestyle : Angelo Dorny uit Emelgem / winnaar: Average Rob

: Angelo Dorny uit Emelgem / winnaar: Average Rob Beste dans en muziek : Camille Dhondt uit Wevelgem / winnaar: Michael Amani

: Camille Dhondt uit Wevelgem / winnaar: Michael Amani Beste comedy : Luna Cottenier uit Roeselare en Elodie Gabias uit Waregem / winnaar: Afro Belg

: Luna Cottenier uit Roeselare en Elodie Gabias uit Waregem / winnaar: Afro Belg Beste online fictie : 2DEZIT (met Ninalotte Roose uit Brugge), D5R (met Jamie-Lee Six uit Kortrijk) en Like Me (met Camille Dhondt) / winnaar: 2DEZIT

: 2DEZIT (met Ninalotte Roose uit Brugge), D5R (met Jamie-Lee Six uit Kortrijk) en Like Me (met Camille Dhondt) / winnaar: 2DEZIT Kastiop voor gamestreaming : Acid / winnaar: Twoosie

: Acid / winnaar: Twoosie Beste business : frituur Natuur uit Marke, Smile Safari van Hannes Coudenys uit Kortrijk, Supercontent (met Pieterjan Marchand uit Brugge) / winnaar: VTM GO

: frituur Natuur uit Marke, Smile Safari van Hannes Coudenys uit Kortrijk, Supercontent (met Pieterjan Marchand uit Brugge) / winnaar: VTM GO Quarter life achievement : Acid, Céline Dept uit Oostende, Jamie-Lee Six / winnaar: Vexx

: Acid, Céline Dept uit Oostende, Jamie-Lee Six / winnaar: Vexx Sociaalse creator : Bo Baesen uit Kortrijk / winnaar: Jonatan Medart

: Bo Baesen uit Kortrijk / winnaar: Jonatan Medart Beste content creator: Acid

Andere winnaars: