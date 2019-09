Blankenbergenaar regisseert Netflix-serie

De serie heet Into the Night en bestaat uit zes delen. Ze is geschreven door Jason George, bekend van onder meer Narcos. Het verhaal speelt zich af op een nachtvlucht vanuit Brussel richting het westen. Het gaat over de zon, die om onduidelijke reden alles doodt. Aan boord van het vliegtuig wil iedereen dat overleven, en ze zijn daarvoor tot veel bereid.

Dirk Verheye spreekt van een grote eer om als Belgische filmmaker aan zo'n project te werken.