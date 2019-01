Blankenbergenaar krijgt levenslang voor dubbele moord

Oliver B., een 44-jarige man uit Blankenberge, is voor het Hof van Assisen in Brugge tot levenslange opsluiting veroordeeld.

Oliver B. stond in Brugge terecht voor moord, oudermoord, opzettelijke brandstichting en verboden wapenbezit. De beschuldigde heeft de feiten bekend. De Blankenbergenaar wou, naar eigen zeggen, zijn moeder helpen om uit het leven te stappen. Toen hij voor die euthanasiepoging medicatie vroeg aan een vriend en pillen kreeg die niet werkten, nam hij wraak door hem dood te schieten. Vervolgens stak hij ook nog het huis van zijn door hem doodgestoken moeder in brand.

"Het spijt me"

Gisteravond achtte het hof en de volksjury Oliver B. schuldig over de hele lijn. Zijn advocaat Koenraad Strubbe vroeg 27 jaar cel. Hij wees op zijn blanco strafregister en het feit dat hij geen agressieve voorgeschiedenis heeft. Na tien jaar zou hij dan voorwaardelijk vrij kunnen komen. Het Openbaar Ministerie vroeg levenslange opsluiting. Bij het afsluiten van de debatten kreeg Oliver B. het laatste woord. "Het spijt me. Het enige zinnige dat ik kan zeggen is dat ik de klok zou willen terugdraaien. Het spijt met echt, sorry. Ik ben helemaal leeg na deze week. Sorry."

