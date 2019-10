Blankenberge viert 750ste verjaardag met eigen Suske en Wiske-strip

Blankenberge viert in 2020 zijn 750ste verjaardag met een eigen strip van Suske en Wiske, die volgend jaar 75 jaar worden. De stad plant ook een feestjaar met tal van activiteiten in het teken van de geschiedenis van Blankenberge. Er komt ook een zomerexpo van Suske en Wiske.

"Er is heel wat gebeurd sinds Blankenberge haar stadsrechten kreeg van Margaretha van Constantinopel in 1270. We willen in eerste instantie de bewoners kennis leren maken met onze geschiedenis. Maar ook voor toeristen hebben we heel wat in petto", zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

Vanaf januari komt er een vaste binnenexpo over de geschiedenis van de stad. "Het wordt een zeer moderne tentoonstelling met aandacht voor jong en oud", zegt Dumery. Daarnaast komen er doorheen de hele stad infozuilen over bepaalde gebeurtenissen, monumenten of personages die belangrijk waren in de 750-jarige geschiedenis van Blankenberge. Ook het stadsmagazine komt in het teken te staan van de verjaardag. "Het wordt een echt collector's item met anekdotes en foto's uit de geschiedenis."

Het Belle Epoque-evenement "Bel Lumière" wordt verplaatst van de kerstperiode naar januari en komt ook in het teken te staan van het 750-jarig bestaan van de stad. Ook de bloemencorso, die dat jaar zijn 125ste verjaardag viert, zal in thema zijn. In mei wordt teruggegaan naar de bevrijdingsperiode van de stad met een re-enactmentweekend en een 'rememberance ball' in het teken van de bevrijding.

Als kers op de taart past de stad ook zijn logo aan gedurende het volledige feestjaar. "Het logo zal overal te zien zijn op onze communicatie en doorheen de stad zodat iedereen weet dat we dit jaar iets te vieren hebben", aldus burgemeester Dumery.