Blankenberge schrapt alle evenementen in de zomer

Burgemeester Daphné Dumery: "Wij moeten enorme inspanningen doen om aan crowd controll te doen. Wij vragen al aan de NMBS om ervoor te zorgen dat mensen gespreid naar de kust komen. Dan is het logisch dat we consequent zijn met onszelf en geen podia gaan organiseren waar veel mensen samenkomen."

De logica van burgemeester Dumery is duidelijk. Blankenberge wil vooral de gewone drukte de baas kunnen en ook nu al duidelijkheid geven aan de evenementensector. Een zomer zonder grote evenementen hoeft trouwens niet per se een ramp te zijn, denkt de burgemeester: "We horen van bezoekers die langskwamen in de krokusvakantie, met kerst of tijdens de herfstvakantie dat ze de stad bijzonder sfeervol vonden. Het is daar waar we ook komende zomer op willen inzetten."

Bloemencorso voorlopig wel nog op agenda

Beachbars hoeven niet te vrezen. De horeca kan in de zomer, met crowd controll, net voor een betere spreiding zorgen. En ook de Bloemencorso, eind augustus, wil Dumery nog niet opgeven. "De cijfers kunnen ook weer de goede kant opgaan."

De andere kustgemeenten lopen nog niet zo hard van stapel. Oostende bijvoorbeeld wil evenementen wel een kans geven om zo beter te spreiden.