Blankenberge moet brasserie dwangsom van 10.000 euro per dag betalen

Blankenberge is niet van plan om de uitbaters van Brasserie Oosterstaketsel een dubbele dwangsom betalen van 10.000 euro per dag. De uitbaters stapten naar de rechtbank omdat het podium van de VRT show Zomerhit niet aan de normen rond brandveiligheid voldoet.

Volgens de burgemeester kunnen brandweerwagens wel door. De stad heeft gisteren wel extra signalisatieborden geplaatst.

De uitbaters van Brasserie Oosterstaketsel in Blankenberge maken zich grote zorgen over de brandveiligheid. Het podium voor de opnames van de VRT en Radio 2 show Zomerhit maakt het voor hulpdiensten erg moeilijk om het staketsel op te rijden. De uitbaters namen contact op met de stad maar kregen naar eigen zeggen, geen gehoor. Daarom dienden ze een eenzijdig verzoekschrift in. De stad moet een dubbele dwangsom van 10.000 euro per dag betalen zolang het staketsel niet toegankelijk is en niet voldoet aan de brandveiligheidsnormen.

(lees verder onder de foto)

Meteen actie

De stad heeft het verzoekschrift gisteren ontvangen en ondernam meteen actie, zegt burgemeester Björn Prasse. Er zijn gisteren, nog voor de eerste opnames plaatsvonden, 20 extra signalisatieborden geplaatst. Volgens de stad is het staketsel wel degelijk bereikbaar en kunnen brandweerwagens het staketsel oprijden. Dat is getest door de Hulpverleningszone 1 en daar is een schriftelijk verslag van, aldus nog de burgemeester. De stad is dan ook niet van plan om te betalen.

De bezorgdheid van Ann Warrinnier en haar man Francis De Vleminck komt niet uit de lucht vallen. In juni 2006 brandde Brasserie Oosterstaketsel volledig af. Pas twee jaar later konden ze hun zaak opnieuw openen. Ze vinden het goed dat er evenementen worden georganiseerd en juichen dat ook toe, maar de veiligheid moet gegarandeerd blijven.

Ondertussen blijft hun brasserie vandaag dicht. Leveranciers kunnen de zaak amper bereiken, zegt Ann Warrinnier. De opnames voor Zomerhit lopen tot 19 augustus.