Blankenberge gooit parkeerbeleid om: "Beter voor iedereen"

In Blankenberge is een totale vernieuwing van het parkeerbeleid in de maak. Vanaf nieuwjaar wordt de hele bebouwde kom blauwe zone.

Veel meer bewoners moeten een bewonerskaart aanschaffen en buiten het centrum parkeren wordt goedkoper.

Het stadsbestuur wil af van de ergernis van het eindeloze zoeken naar parking. Het wil een aantrekkelijker parkeerbeleid voor bezoekers, toeristen en mensen die in Blankenberge werken.

Ergernis bij inwoners & toeristen

De bestuursploeg van Blankenberge gooit dus het parkeerbeleid om. Volgende week op de gemeenteraad en vanaf 1 januari effectief. Uit een bevraging bleek dat de bevolking zich behoorlijk ergert aan het moeilijk parkeren in de badplaats. "We willen eigenlijk meer comfort voor de mensen, en welke mensen? In de eerste plaats: de eigen bevolking", zegt burgemeester Daphné Dumery. "Die komen van hun werk en moeten kunnen plaats vinden in hun eigen buurt. De ergernis moet weg. Maar ook de toerist. Die moet vanaf dat hij in Blankenberge arriveert, een vakantiegevoel hebben en niet blijven rondrijden naar en parkeerplaats."

(lees verder onder de foto)

Meer betalen in centrum

In het centrum stijgen de tarieven. Maar wie op de randparkings parkeert zal minder betalen. Inwoners krijgen een eerste parkeerkaart gratis en de bedoeling is dat het centrum vooral een zone wordt voor korter parkeren. "We willen het zoekverkeer in het centrum vermijden", zegt Sandy Buysschaert, schepen van mobiliteit. "Met de randparkings willen we veel meer comfort bieden. Daar kun je parkeren aan 5 euro per dag."

Blankenberge is eerder compact en de randparkings liggen vaak maar 250 meter van het strand en de jachthaven. Vanaf 1 januari, en dat is nieuw, geldt het nieuwe parkeerbeleid wel 7 dagen op 7. Er komen ook nieuwe, digitale parkeermeters.

In 2016 haalde Blankenberge € 1.679.331,11 inkomsten uit parkeergelden. In 2017 was dat € 1.587.917,19 en vorig jaar € 2.034.092,14.