Blankenberge breidt aantal kinderopvangplaatsen fors uit

Het is een vaak gehoord probleem bij jonge ouders: het vinden van een opvangplaats. In Blankenberge kunnen ouders onder meer terecht in 't Schelpje, maar het tekort is ook daar voelbaar. Er komen dus 44 plaatsen bij. Er komt ook een voorrangsregel voor Blankenbergse gezinnen, en ze maken volgend jaar een extra vleugel bij voor vijftien extra plaatsen. In de Blokkendoos zouden binnenkort nog eens achttien extra plaatsen bijkomen.

“De vraag naar kinderopvang van 0 tot 3 jaar is momenteel zo groot dat er teveel gezinnen met kinderen geen plaats vinden in hun eigen stad," zegt bevoegd schepen Nadia Cloetens. "Daarom moeten we alle mogelijkheden om kinderopvang bij te creëren overwegen. Met de huidige aanpak zullen we tot bijna 50% meer plaatsen aanbieden.”