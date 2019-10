Nu zijn er amper vier vaste bewakingscamera’s in de binnenstad, maar Blankenberge begint nu dus aan een inhaalbeweging. Tegen 2022 moet het aantal camera’s verviervoudigen. De stad wil de toestellen opstellen op strategische plaatsen met veel passage. In de eerste fase komen er camera’s op het Leopold III-plein en in de Weststraat. Later zijn onder meer de Zeedijk, de Kerkstraat en de Grote Markt aan de beurt.