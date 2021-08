Blankenberge bloeit op door coronaveilig Bloemencorso

Zoals de traditie het wil, trekt het Bloemencorso op de laatste zondag van augustus door de Blankenbergse straten. De stoet brengt jaarlijks ruim 50.000 tot 80.000 kijklustigen naar de kuststad. De organisatie koos dit jaar echter nog voor een statische en coronaveilige editie.

Daphné Dumery, burgemeester van Blankenberge, legt uit: “Al sinds het begin van de coronaperiode blijven we inzetten op spreiding, een formule die we ook tijdens deze editie van het corso zullen hanteren. Er zal géén bloemenstoet plaatsvinden in een traditionele vorm waarbij een stoet door de straten trekt volgens een vast parcours. In plaats daarvan zullen we de corsowagens op 13 verschillende locaties in de toeristische zone in onze stad aan het publiek tentoonstellen. Bezoekers kunnen op eigen houtje de bloemenwagens bezichtigen."

Behalve bloemenwagens liggen enkele metersgrote bloementapijten op het Koning Leopold III-plein, het Manitobaplein en in het Leopoldpark in belle-époquethema. Bezoekers kunnen de bloemenpraal bekijken tussen 14 uur en 17.30 uur. Het corsoprogramma is via QR-codes online te raadplegen.

Thema

Het thema van het corso 2021 is Onvergetelijk. De organisatie gaat op zoek naar gebeurtenissen die iedereen kent. De focus ligt op positieve, opgewekte onderwerpen waar iedereen blij van wordt. Meer bepaald drie categorieën gebeurtenissen komen aan bod: wereldgeschiedenis, Blankenbergse geschiedenis en momenten in een mensenleven die je voor altijd bijblijven.

