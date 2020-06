Black Lives Matter-manifestatie in Brugge wordt verboden

Vrees voor amokmakers

Het protest mag niet doorgaan omdat amokmakers reeds hebben opgeroepen om naar Brugge te komen. De stad zal in de plaats daarvan werken aan een alternatief in samenwerking met de organisatoren. Volgens de burgemeester en korpschef is er een te groot risico op escalatie. "We wilden het protest eigenlijk laten doorgaan maar na de problemen in Brussel afgelopen weekend blijken bepaalde groepen op te roepen om ook bij ons amok te maken", vertelt De fauw.

De burgemeester zal dinsdag wel de organisatoren van het protest ontvangen op het stadhuis van Brugge. "We zullen samen kijken of we een alternatief kunnen organiseren. Als stad willen we zeker actie voeren maar we gaan het goed voorbereiden en op een veilige manier doen."

Deze morgen deed Stefaan Sintobin, fractieleider van Vlaams Belang, nog een oproep om de manifestatie te verbieden. Dat gebeurt nu dus ook. (later meer)