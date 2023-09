BK Vrouwensjouwen introduceert ludieke sport in Dentergem

Het BK Vrouwensjouwen is het evenement dat zaterdag in Dentergem supporters aan het lachen bracht. Deelnemers moeten een partner op hun rug dragen en een hindernissenparcours zo snel mogelijk afleggen.

De sport of het spel maakt voor het eerst zijn intrede in België. Zijn oorsprong ligt in Finland en internationaal staat het bekend onder de naam 'WifeCarrying'. In Dentergem leggen de duo's een parcours af van 250 meter waarop ze één waterobstakel en twee droge obstakels aantreffen. Het team dat de snelste tijd neerzet, kroont zich Belgisch kampioen. De Finse regels schrijven voor dat ook mannen achterop kunnen zitten of vrouwen kunnen dragen. Toch zijn het de mannen die in Dentergem het werk leveren.

Spelplezier

De lokale vereniging Poaldorppekkers probeert met dit en andere initiatieven wat leven in de brouwerij te brengen in de gemeente. Spelplezier staat voorop. De winnaars kunnen ongetwijfeld drinken op hun zege. Zij ontvangen het lichaamsgewicht van de vrouw op de rug in bier. Daarnaast plaatsen ze zich voor het wereldkampioenschap in Finland. Kinderen brachten zaterdag hun knuffel mee om in hun competitie, de TeddyBeer-Sjouwen-Race, te schitteren.