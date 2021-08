BK Kubben gaat door op sportterrein in Oekene

Er zakken dit weekend 50 ploegen en 80 solisten zakken sit weekend af naar Oekene voor BK kubben.

De sport werd eerst vooral in Scandinavië beoefend, maar waaide zo'n tiental jaar geleden over naar België en met resultaat. In 2019 werd de ploeg de Belgian Bastards wereldkampioen in Zweden.

Ook Roeselarenaar Dimitri Decrock (41) raakte gebeten door het spelletje waarbij de deelnemers met houten werpstokken de blokken van de tegenpartij proberen omver te gooien. Wie daarin slaagt, mag proberen de koning aan te vallen. De winnaar is degene die als eerste de tegenstander zijn koning omvergooit. “Ik begon in 2012 kubb te spelen en raakte er al snel door gepassioneerd”, zegt Dimitri, die al vlug tweede werd op het BK.

De Roeselarenaar maakt intussen deel uit van de nationale kubbfederatie. Samen met schepen van Sport José Debels (CD&V) ging Dimitri op zoek naar de ideale locatie in Roeselare om het Belgisch kampioenschap kubben te organiseren. Die werd gevonden op het nieuwe sportterrein achter de Ark in Oekene.

Daar strijken dit weekend 50 ploegen en 80 solospelers neer. Op zaterdag is het de beurt aan de teams, op zondag vindt het solotoernooi plaats. In totaal werden 42 velden aangelegd en is er een Centre Court waar de finales worden afgewerkt.

Dimitri Decrock is fier dat het Belgisch kampioenschap in Roeselare plaatsvindt. “We zijn heel tevreden over het aantal deelnemers. Van over heel België komen ervaren en minder ervaren spelers. We merken wel dat de sport een duw heeft gekregen door de coronacrisis. Mensen zoeken elkaar minder snel op om gezellig samen een spelletje kubb te spelen. Dat is jammer. Hopelijk komt die gezelligheid snel terug.”