Bizar: slagbomen slaan op hol

De politie kwam ter plaatse omdat dit toch een gevaarlijke verkeerssituatie is. Na 10 minuten, nadat er een trein gepasseerd was, was het probleem opgelost.

Infrabel is intussen ter plaatse. Er is vermoedelijk een probleem met de detectiesensoren, zegt een woordvoerder. Die geven een vals signaal dat de slagbomen dicht moeten. Daardoor was er gisteren een probleem aan drie overwegen in Loppem. Naast die in de Stationsstraat, sloegen ook de slagbomen in de Kattestraat en de Steenbruggestraat tilt. Ploegen van Infrabel gaan nu alles grondig controleren, zodat dit geen derde keer gebeurt.