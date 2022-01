Bizar: gepensioneerde van 68 volgt gepensioneerde van 62 op

Uit een enquête blijkt dat in het gemeenschapsonderwijs gaat om zowat 2000 voltijdse jobs. Over alle netten zelfs vijf keer meer. In de Sint-Paulusschool campus College in Waregem is sinds vandaag Marc Vyncke, een leerkracht Biologie van 68 jaar voltijds aan de slag gegaan. Hij komt uit de privésector. En opvallend: zijn voorganger die net met pensioen is, is zes jaar jonger.

Voor zijn pensioen was Marc Vyncke product manager bij pharmaceutische firma's. "Ik vind het heel prettig en heel motiverend om te blijven werken en les te geven. Het is fijn om telkens met de leerlingen uitdagingen aan te gaan."