Bizar: Focus & WTV-microbollen bij Formule 1 in Bahrein

Tot onze grote verbazing duiken onze bekende Focus & WTV-microbollen op in een filmpje bij het Formule 1 op sociale media. En daar zijn wij als West-Vlamingen best trots op!

Hierboven ziet u het filmpje dat de Formule 1 deelt op Instagram over de wedstrijd vandaag op het circuit van de golfstaat Bahrein. Beelden van een persconferentie daar.

En wat zien we? Het filmpje is onderaan door de organisatie opgeleukt met heel wat bewegende microbollen. Niet van één of andere internationale tv-zender maar die van ons: Focus & WTV!

Geef toe: niet slecht voor onze naambekendheid want het Formule 1 heeft maar liefst elf miljoen volgers op Instagram, en dat over de hele wereld...