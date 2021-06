Stel je voor dat een drone tijdens een huwelijksfeest met de taart komt afgevlogen. Of met een hele maaltijd.

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar brasserie Ripasso op de Pottelberg uit Kortrijk is het toch aan het uittesten.

De zaak is volledig vernieuwd. En neusje van de zalm is toch wel deze drone, die vooral zal dienen om beelden te nemen van familiefeesten. Maar hij wordt dus ook een soort vliegende ober. Vanmiddag is hij al eens met succes uitgeprobeerd.